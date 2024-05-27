Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu.

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Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti! - Resim : 1

“4N1K”  "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" gibi dizilerde yer alan Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.

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Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti! - Resim : 2

Ünlü oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, teklifte bulunan sevgilisi Yörük'e "Evet" yanıtını verdi.

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Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti! - Resim : 3

O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, mutluluğunu "İki kez 'Evet' dedim" sözleriyle dile getirdi. 

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Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti! - Resim : 4

Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi. 