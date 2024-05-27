Burak Yörük sevgilisine evlilik teklifi etti!

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“4N1K” "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" gibi dizilerde yer alan Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.
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Ünlü oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, teklifte bulunan sevgilisi Yörük'e "Evet" yanıtını verdi.
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O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, mutluluğunu "İki kez 'Evet' dedim" sözleriyle dile getirdi.
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Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.