Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi
Burberry, Londra Moda Haftası’nın son gününde 2025-2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sergiledi. Mert Ramazan Demir, Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz, Rosie Huntington Whiteley, Orlando Bloom ve daha birçok yıldız defileyi izledi.
Londra Moda Haftası kapsamında Burberry - 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı. Burberry'ye iki buçuk yıl önce katılan kreatif direktör Daniel Lee, İngilizlerin inanılmaz iç mekanlarından ilham aldı. Kadife kumaşlar trençkotları, takım elbiseleri ve elbiseleri süslüyor.
Fotoğraf: Getty
Naomi Campbell, Lesley Manville, Lila Moss gibi birçok ünlü manken Burberry defilesi için podyumda yerini aldı.
Fotoğraf: Getty
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti de Burberry defilesini izlemeye gelenler arasında. Ünlü çift markanın ünlü ekose desenine sahip, birbirine çok benzeyen kargo pantolonları tercih ettiler. Brooklyn, bütünsel bir görünüm için aynı desendeki bir kazakla eşleştirmeyi tercih ederken, Nicola siyah bir biker ceket tercih etti.
Fotoğraf: Getty
Rosie Huntington Whiteley, Orlando Bloom, Nicky Hilton ve daha birçok yıldız defileyi izledi.
Fotoğraf: Getty