Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi

Burberry, Londra Moda Haftası’nın son gününde 2025-2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sergiledi. Mert Ramazan Demir, Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz, Rosie Huntington Whiteley, Orlando Bloom ve daha birçok yıldız defileyi izledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi - Resim : 1

Londra Moda Haftası kapsamında Burberry - 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı.  Burberry'ye iki buçuk yıl önce katılan kreatif direktör Daniel Lee, İngilizlerin inanılmaz iç mekanlarından ilham aldı.  Kadife kumaşlar trençkotları, takım elbiseleri ve elbiseleri süslüyor.  

Fotoğraf: Getty

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Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi - Resim : 2

Naomi Campbell, Lesley Manville, Lila Moss gibi birçok ünlü manken Burberry defilesi için podyumda yerini aldı.

Fotoğraf: Getty 

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Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi - Resim : 3

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti de Burberry defilesini izlemeye gelenler arasında.  Ünlü çift markanın ünlü ekose desenine sahip, birbirine çok benzeyen kargo pantolonları tercih ettiler. Brooklyn, bütünsel bir görünüm için aynı desendeki bir kazakla eşleştirmeyi tercih ederken,  Nicola siyah bir biker ceket tercih etti.

Fotoğraf: Getty

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Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi - Resim : 4

Rosie Huntington Whiteley, Orlando Bloom, Nicky Hilton ve daha birçok yıldız defileyi izledi.

Fotoğraf: Getty