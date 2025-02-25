Burberry 2025-2026 Sonbahar/Kış defilesinde ünlü geçidi

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti de Burberry defilesini izlemeye gelenler arasında. Ünlü çift markanın ünlü ekose desenine sahip, birbirine çok benzeyen kargo pantolonları tercih ettiler. Brooklyn, bütünsel bir görünüm için aynı desendeki bir kazakla eşleştirmeyi tercih ederken, Nicola siyah bir biker ceket tercih etti.

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