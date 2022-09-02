Burcu Binici ile Tankurt Manas evlendi
Ünlü oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas dün gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. Binici "Sıfır şaka" notuyla evlendiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Burcu Binici ve müzisyen Tankurt Manas nikah masasına oturdu. Çift, sade bir törenle dünya evine girdi.
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Burcu Binici müzisyen Tankurt Manas ile dün nikah masasına oturdu. Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evliliklerini duyurdu.
"SIFIR ŞAKA"
Burcu Binici, sosyal medya hesabından Tankurt Manas ile evlendiği siyah beyaz bir fotoğrafla duyurdu. Binici, fotoğrafın altına "Sıfır şaka" notunu düştü.
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