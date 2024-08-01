Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı
Geçtiğimiz ay anne baba olma mutluluğunu yaşayan Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
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2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti.
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35 yaşındaki oyuncu 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi.
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Son olarak final yapan Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Nalan' rolüne hayat veren Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
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Eşiyle bir videosunu paylaşan ünlü oyuncu, "Bir gün geç oldu ama nice senelere sevgilim. Nice 8 senelere. Seni seviyorum" notunu düştü.