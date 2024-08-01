Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı

Geçtiğimiz ay anne baba olma mutluluğunu yaşayan Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. 

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Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 1

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti.

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Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 2

35 yaşındaki oyuncu 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi.

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Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 3

Son olarak final yapan Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Nalan' rolüne hayat veren Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. 

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Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 4

Eşiyle bir videosunu paylaşan ünlü oyuncu, "Bir gün geç oldu ama nice senelere sevgilim. Nice 8 senelere. Seni seviyorum" notunu düştü. 