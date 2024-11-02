Burcu Biricik'ten minik kızı Luna'yla paylaşım: Gel dünyaları gezelim seninle

Şimdilerde kızı Luna ile ilgilenen Burcu Biricik, geçtiğimiz haftalarda setlere henüz dönmeyeceğini ifade etmişti. Biricik, "Çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" ifadelerini kullanmıştı.