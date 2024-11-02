Burcu Biricik'ten minik kızı Luna'yla paylaşım: Gel dünyaları gezelim seninle
Şimdilerde kızı Luna ile ilgilenen Burcu Biricik, kızıyla olan pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın pozları çok ilgi gördü.
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Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, 15 Temmuz'da ilk kez anne olmuştu.
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Şimdilerde kızı Luna ile ilgilenen Burcu Biricik, geçtiğimiz haftalarda setlere henüz dönmeyeceğini ifade etmişti. Biricik, "Çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" ifadelerini kullanmıştı.
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Burcu Biricik, kızıyla verdiği yeni pozları takipçilerinin beğenisine sundu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına “Gel dünyaları gezelim” notunu düşürdü.
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Eşi Emre Yetkin bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve "Ben de gelebilir miyim?" şeklinde bir yorumda bulundu. Burcu Biricik, Yetkin'e, “Rota, plan, bavullar sende zaten" yanıtını verdi.