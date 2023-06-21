Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer ne iş yapıyor?

Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çift Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer dünyaevine girdi. Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak evlendiklerini duyuran Urgancıoğlu ve Denizer çifti kısa sürede herkesin gündemine geldi.

Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında?

Burcu Denizer, Tarsus Amarikan Lisesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazanmıştır. Fakat okulunu dondurarak yurtdışında yaşamaya başlamıştır.

New York'da işletme bölümünde eğitim aldığı bilinmektedir.

New York'ta işletme eğitimini tamamlayan Burcu Denizer'in ailesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin işletmecisidir. Kendisi de tıpkı ailesi gibi Cihangir'de bir butiğin ve kafenin işletmeciliğini yapmaktadır.

Ayrıca İspanya, Fas ve Hindistan'da da bulunduğu bilinmektedir.