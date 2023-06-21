Sürpriz nikah! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi

‘Yargı’ dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile hayatını birleştirdi.

"SÜRPRİZ"

Nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.

ATİNA'DA NİKAH

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, 19 Haziran Pazartesi günü Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreni ile evlendi. Kendi aralarında, sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift, İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yapmayı planlıyor.