Burcu Esmersoy, Pellinn Paris'in yüzü oldu

“İçinde Sen Var” mottosuyla kozmetik sektörüne giriş yapan Pellinn Paris Parfüm’ün reklam yüzü Burcu Esmersoy oldu.

Pellinn Paris Parfüm aracılığıyla kadınlara; “Yazın en güzel notalarını beraber keşfedelim” şeklinde seslenen Burcu Esmersoy’un rengarenk hallerinden esinlenerek yaratılan kampanyanın reklam filmi Adile Sultan Sarayı’nda çekildi.

Dev bir ekip tarafından aylarca yapılan çalışmanın ürünü olan kampanyanın reklam filmi için onlarca kostüm ve aksesuar kullanıldı. Yönetmenliğini Can & Eymen'in üstlendiği reklam filminde birbirinden çarpıcı dev dekorlar kullanılarak, Adile Sultan Sarayı’nda birçok farklı mekan yaratıldı. Global standartlarda bir reklam filmine imza atan Pellinn Paris Parfümlerinin bu ilk reklamında, kampanyadan özel anları Ümit Karalar fotoğrafladı.