Burcu Kara: Zorlu geçen sekiz saatin ardından onu ilk görüşüm

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında Can'ı ise Aralık 2022'de kucağına almıştı. Zorlu geçen sekiz saatin ardından oğlu Can'a kavuşan ünlü oyuncu o gün yaşadıklarını anlattı.

"Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız"

Sosyal medya hesabından doğum yaptığı güne ait fotoğraflar paylaşan Burcu Kara altına şu mesajı yazdı:

Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız.

Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız.

Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir Aralık günü.

Normal doğum yapabilmem için ilk günden son ana kadar beni destekleyen ve yanımda olan canım doktorum ve doğum koçuma ne kadar teşekkür etsem az. Ve uzaklardan gelip, o günün heyecanını benim kadar çok yaşayan canım kardeşim. Eşim... Hayatımızın en unutulmaz gününde canım Ceren Selçuk'un gözünden bazı anları sizinle de paylaşmak istedim. En güzel an; en son fotoğrafta tabii... Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler.