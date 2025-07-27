Bursa'daki Athena konseri, çıkan yangın nedeniyle yarıda kesildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Athena grubunun konseri, kentte çıkan yangınlar nedeniyle yarıda kesildi.

Milliyetin haberine göre konserin devam ettiği sırada sahneye çıkan grubun solisti Gökhan Özoğuz, izleyicilere yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın,” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup sahneden ayrıldı ve izleyiciler konser alanını kontrollü şekilde terk etti.