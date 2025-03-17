Busenaz Sürmeneli için ünlülerden tebrik paylaşımı
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu. Ünlülerden tebrik mesajları gecikmedi.
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Milli sporcularımız, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ile Elif Güner de bronz madalya kazandı.
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Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla milli sporcularımızı tebrik etti.
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Ferman Toprak
Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu. Sevgili kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum.
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Hülya Koçyiğit
Busenaz Sürmeneli, 3'üncü kez dünya şampiyonu... Canım evladım, yaşattığın bu gurur için çok teşekkürler. Azmin, başarın, tutkun daim olsun güzel kızım.