Busenaz Sürmeneli için ünlülerden tebrik paylaşımı

Milli sporcularımız, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ile Elif Güner de bronz madalya kazandı.