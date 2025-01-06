Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı

OMZUNDAKİ MAYMUN DİKKAT ÇEKTİ

Galada "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi." diyen Büşra Pekin'in kırmızı kombininde yer alan pelüş maymun dikkatlerden kaçmadı.