Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı
Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına Büşra Pekin kıyafetiyle adeta damga vurdu.
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Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galası geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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10 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında film ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına birbirinden ünlü isimler akın etti. Oyunculardan Büşra Pekin, gala tarzıyla geceye damga vurdu.
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OMZUNDAKİ MAYMUN DİKKAT ÇEKTİ
Galada "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi." diyen Büşra Pekin'in kırmızı kombininde yer alan pelüş maymun dikkatlerden kaçmadı.