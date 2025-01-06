Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına Büşra Pekin kıyafetiyle adeta damga vurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı - Resim : 1

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galası geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

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Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı - Resim : 2

10 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında film ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı - Resim : 3

Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına birbirinden ünlü isimler akın etti. Oyunculardan Büşra Pekin, gala tarzıyla geceye damga vurdu.

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Büşra Pekin'den çok konuşulan gala tarzı - Resim : 4

OMZUNDAKİ MAYMUN DİKKAT ÇEKTİ 

Galada "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi." diyen Büşra Pekin'in kırmızı kombininde yer alan pelüş maymun dikkatlerden kaçmadı.