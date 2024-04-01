Büyük jest! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi için yaptırdığı dövme gündem oldu
Dövmeleriyle bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dövmelerine bir yenisini daha ekledi. Eşi Başak Dizer'in baş harfini koluna dövme yaptıran Tatlıtuğ, sosyal medyada gündem oldu.
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Kanal D'nin unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile dünyevine girdikten bir süre sonra oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
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Başak Dizer ve oğlu Efe Kurt ile ilgili ayrıntıları vücuduna dövme olarak yaptıran ünlü oyuncu anlamlı dövmelerine bir yenisini daha ekledi.
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Geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptıran Tatlıtuğ, şimdi de yeni dövmesiyle gündem oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yine eşi Başak Dizer ile ilgili bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Dövmenin merkezindeki "B" harfi dikkat çekti.