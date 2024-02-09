Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Geçtiğimiz haftalarda babası Erbil için "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, ünlü şovmenin bir kez daha baba olmak istediğini söylemesi üzerine de şu sözleri söylemişti: