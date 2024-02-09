Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını kızları Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi Erbil ile birlikte kutladı.

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Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - Resim : 1

Mehmet Ali Erbil, doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. 67 yaşına giren ünlü şovmen; çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi. 

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Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - Resim : 2

Erbil, paylaşımına "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" notunu düştü. 

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Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - Resim : 3

 Geçtiğimiz haftalarda babası Erbil için "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, ünlü şovmenin bir kez daha baba olmak istediğini söylemesi üzerine de şu sözleri söylemişti:

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Buzlar eridi... Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - Resim : 4

 "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.