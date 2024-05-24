Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı

Takipçileri ünlü oyuncuya "Hesap şifreni mi hatırladın", "Benim tanıdığım Çağatay bu değil", "Sonunda Instagram kullandığın aklına geldi", "Yaşlanmışsın", "Gaddarlıktan cabbarlığa geçiş yapmışsın" gibi yorumlar yaptı.