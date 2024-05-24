Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı

Şimdilerde Gaddar dizisi ile izleyici ile buluşan Çağatay Ulusoy uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

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Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 1

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Kübra yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. 

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Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 2

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin ikinci sezonu, 6 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.

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Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu uzun zaman sonra sosyal medya hesabından Kübra dizisi setinden fotoğraflar paylaştı. 

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Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisi setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 4

Takipçileri ünlü oyuncuya "Hesap şifreni mi hatırladın", "Benim tanıdığım Çağatay bu değil", "Sonunda Instagram kullandığın aklına geldi", "Yaşlanmışsın", "Gaddarlıktan cabbarlığa geçiş yapmışsın" gibi yorumlar yaptı. 