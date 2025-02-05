Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li ‘Eşref Rüya’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyuncular dizinin okuma provasında buluştu.
Kanal D’de izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’nın yıldız isimlerden oluşan kadrosu okuma provasında bir araya geldi.
Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’ önümüzdeki günlerde sete çıkacak.
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
Eşref Rüya Konusu
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.