Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li ‘Eşref Rüya’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyuncular dizinin okuma provasında buluştu.

Elele Online

Elele Online
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı - Resim : 1

Kanal D’de izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’nın yıldız isimlerden oluşan kadrosu okuma provasında bir araya geldi. 

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı - Resim : 2

Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’ önümüzdeki günlerde sete çıkacak. 

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı - Resim : 3

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin okuma provası yapıldı - Resim : 4

Eşref Rüya Konusu

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
 