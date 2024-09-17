Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan Eşref Rüya dizisiyle anlaştı. Ulusoy'un “Eşref Rüya” dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı öğrenildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı - Resim : 1

Şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Tam Bir Centilmen filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sezon için de hazırlıklara başladı. 

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Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı - Resim : 2

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yalnızca oyunculuğu ve karizmatikliği ile değil, yaptığı anlaşmalarla da adından söz ettiriyor.

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Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sene Ay Yapım'la Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL'ye anlaşan Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Tims&B ile el sıkıştı. 

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Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı - Resim : 4

Yurt dışı satışı yüksek olan oyuncuların başında gelen Ulusoy, Ay Yapım'dan İşgal Günlerinde Aşk, OGMPictures'dan Halef, Bozdağ Film'den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için aldığı teklifleri reddetti. 