Çağatay Ulusoy’dan rekor anlaşma! Bölüm başı alacağı ücret şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan Eşref Rüya dizisiyle anlaştı. Ulusoy'un “Eşref Rüya” dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı öğrenildi.
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Şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Tam Bir Centilmen filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sezon için de hazırlıklara başladı.
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yalnızca oyunculuğu ve karizmatikliği ile değil, yaptığı anlaşmalarla da adından söz ettiriyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sene Ay Yapım'la Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL'ye anlaşan Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Tims&B ile el sıkıştı.
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Yurt dışı satışı yüksek olan oyuncuların başında gelen Ulusoy, Ay Yapım'dan İşgal Günlerinde Aşk, OGMPictures'dan Halef, Bozdağ Film'den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için aldığı teklifleri reddetti.