Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi
İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya sete çıktı. Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi.
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Eşref dizisi konusu ile dikkat çekerken izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin oyuncuları geçtiğimiz gün okuma provasında buluşmuştu.
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İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya sete çıktı. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı Eşref Rüya'nın çekimleri başladı.
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Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir'in (Nisan) başrolü paylaştığı Kanal D'nin sosyal medya hesabından diziden ilk kare de paylaşıldı.
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Sarsıcı aşk hikayesi ile soluksuz izlenecek bir suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitleyecek.