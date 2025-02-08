Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya sete çıktı. Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi - Resim : 1

Eşref dizisi konusu ile dikkat çekerken izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin oyuncuları geçtiğimiz gün okuma provasında buluşmuştu.  

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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi - Resim : 2

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya sete çıktı.  Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı Eşref Rüya'nın çekimleri başladı. 

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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi - Resim : 3

Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir'in (Nisan) başrolü paylaştığı Kanal D'nin sosyal medya hesabından diziden ilk kare de paylaşıldı.  

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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisinden ilk kare geldi - Resim : 4

Sarsıcı aşk hikayesi ile soluksuz izlenecek bir suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitleyecek. 