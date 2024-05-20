Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi hayranlarına üzücü haber
Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisi sevenlerine üzücü bir haber geldi. Dizi, 20. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
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Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Gaddar dizisi 19 Ocak 2024 tarihinde NOW ekranlarında yayın hayatına başlamıştı.
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Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizinin akıbeti belli oldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Reytingleri yükselmeyen dizi için planlanan final kararının uygulanacağı öğrenildi. Gaddar, 7 Haziran akşamı ekrana gelecek 20. bölümüyle final yapacak.
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Öte yandan aynı akşam Star TV’nin “Yalı Çapkını”, Show TV’nin “Kızılcık Şerbeti” ve TRT1’in “Kara Ağaç Destanı” dizileri sezon finali yapacak.