Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu
Fox ekranlarında yayınlanan ve düşük reyting nedeniyle yayından kaldırılan Gaddar dizisinde, Çağatay Ulusoy'un bölüm başına aldığı ücret belli oldu.
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Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar birinci sezonun sonunda final yaptı. Başarılı proje sadece 20 bölüm sürmüş oldu.
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Ünlü oyuncunun Gaddar dizisinden bölüm başı aldığı ücret de ortaya çıktı.
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BÖLÜM BAŞINA 2 MİLYON TL
Sosyal medyadaki iddialara göre Ulusoy diziden her bir bölüm için 2 Milyon TL kazanmış.
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Şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Ulusoy lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...