Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu

Fox ekranlarında yayınlanan ve düşük reyting nedeniyle yayından kaldırılan Gaddar dizisinde, Çağatay Ulusoy'un bölüm başına aldığı ücret belli oldu.

1 / 4
Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu - Resim : 1

Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar birinci sezonun sonunda final yaptı. Başarılı proje sadece 20 bölüm sürmüş oldu.

2 / 4
Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu - Resim : 2

Ünlü oyuncunun Gaddar dizisinden bölüm başı aldığı ücret de ortaya çıktı.

3 / 4
Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu - Resim : 3

BÖLÜM BAŞINA 2 MİLYON TL

Sosyal medyadaki iddialara göre Ulusoy diziden her bir bölüm için 2 Milyon TL kazanmış.

4 / 4
Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden bölüm başına aldığı ücret belli oldu - Resim : 4

Şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Ulusoy lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...