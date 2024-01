Çağla Kubat'ın acı günü: İnsanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş

Modellik ve oyunculuktan sonra kariyerine sörf okulu yöneticiliğiyle devam eden Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat hayatını kaybetti.

"Süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş"

Acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Kubat, babasına duygusal bir mesajla veda etti.

"Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş. Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek… Her zaman dürüst, adil yardımsever etrafına hep huzur veren ve çok sevilen , tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar …Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam…."

Kubat aynı zamanda cenaze bilgilerini de "Babacığım, 13.01.2024 Cumartesi günü, İstanbul Zincirlikuyu Cami’nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." notuyla paylaştı.