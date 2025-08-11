12 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
12 Ağustos 2025 Salı günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 12 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
12 Ağustos 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 12 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...
12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; biraz zorlayıcı bir gün. Kendinizi diğerlerinden kopuk ya da biraz yalnız hissedebilirsiniz; ancak, zekâ dolu ve yenilikçi fikirler aklınıza gelebilir. Bunun sonucu olarak bir grup veya arkadaşlarınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Hatta onlar sizi liderleri veya öncüsü olarak görebilirler.
BOĞA BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; pozitif bir gün ama daha sakin kalmanız sizin için daha iyi olur. Evinizin konforunun tadını çıkarın. Yalnız çalışabilir veya işlerinizi perde arkasında halledebilirsiniz. Yine de beklenmedik bir durum sizi şaşırtabilir. Neyse ki, iletişimleriniz iyimser ve olumlu olacak.
İKİZLER BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; eski bir arkadaşınız ya da bir grup içindeki otorite pozisyonundaki biri sizi bugün şaşırtabilir. Endişelenmeyin, çünkü maddi durumunuz şu anda güven altında. Aslında oldukça iyi durumdasınız. Birçok kişi maddi olarak zenginleşiyor! Ayrıca eğlenceye para harcıyorsunuz.
YENGEÇ BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bir otorite figürünün (polis dahil) sizi şaşırtacak bir şey yapabileceğinin farkında olun. “Yakaladınız!” da olabilir, “İşe alındınız!” da (herhangi bir şey olabilir). Ama dikkatli olun. Bu arada, Venüs ve Jüpiter sizin burcunuzda olduğu için herkes sizi çekici ve popüler görüyor.
ASLAN BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Merkür’ün burcunuzda geri hareketini bitirmesi büyük bir rahatlama. Bu yüzden kendinizi enerjik ve çok şey başarmaya hazır hissediyorsunuz. İnsanlarla konuşmaya da heveslisiniz. Bu arada medya, din, felsefe veya yayıncılıkla ilgili bir şey sizi şaşırtabilir. Gelişmeleri takip edin.
BAŞAK BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; finansal işlemlerde, banka işleri ya da ipotek ve krediyle ilgili konularda dikkatli olun. Beklenmedik bir şey bu alanları etkileyebilir, bu yüzden tetikte olun ve işlerinizi iyi araştırın. İyi tarafı, beklenmedik bir maddi kazanç elde edebilirsiniz. Ortak sorumluluklarla ilgili her şeyi netleştirin.
TERAZİ BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; partnerler ve yakın arkadaşlarla ilişkiler bugün biraz gerilebilir. Yine de biri sizi beklenmedik bir teklifle şaşırtabilir veya beklemediğiniz bir şey yapabilir. Bugün birçok kişi ani dürtüler ve takıntılar yaşayacak. Bugün böyle bir gün.
AKREP BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; otorite figürleriyle iletişim becerileriniz mükemmel. Yayıncılık, tıp, hukuk ve yüksek öğrenimle ilgili konular da sizin lehinize olacak. Ancak bugün işinizle ilgili beklenmedik bir şey olabilir. Bu, birinin takıntılı ya da zorlayıcı davranışından kaynaklanabilir.
YAY BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; sosyal planlar, spor etkinlikleri ve çocuklarla ilgili işler bugün artan sorumluluklar getirebilir. Ayrıca sürprizler de olabilir. Eğlence dünyası ve sosyal etkinliklerle takım çalışmasından iyi sonuçlar bekleyin. (Ebeveynler çocuklarına karşı dikkatli olsun.)
OĞLAK BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; aile meselelerinde biri ani fikirler ortaya atabilir, bu sizi şaşırtabilir. Neyse ki partnerler ve yakın arkadaşlardan destek ve onay göreceksiniz. Bugün geri dönüşüm yapmak ve artık ihtiyacınız olmayan şeylerden kurtulmak için iyi bir gün.
KOVA BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; iş arkadaşları, partnerler ve yakın dostlarla ilişkiler bugün çok iyi. Yine de ufak kazalara karşı dikkatli olun. Zekice fikirleriniz, değişime direnç gösteren yaşça büyük biri tarafından engellenebilir. Oysa siz 50 yıl ilerisiniz.
BALIK BURCU - 12 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; sosyalleşmek için harika bir gün! Kahve, kahvaltı, öğle yemeği gibi davetleri kabul edin. Bugün para harcarken dikkatli olun. Dürtüler sizi beklenmedik alışverişlere yönlendirebilir. Sahip olduklarınızı koruyun.