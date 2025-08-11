12 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; bir otorite figürünün (polis dahil) sizi şaşırtacak bir şey yapabileceğinin farkında olun. “Yakaladınız!” da olabilir, “İşe alındınız!” da (herhangi bir şey olabilir). Ama dikkatli olun. Bu arada, Venüs ve Jüpiter sizin burcunuzda olduğu için herkes sizi çekici ve popüler görüyor.