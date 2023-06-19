Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Kuzey mezun oldu

1997 yılında Miss Turkey'de birincilik elde eden Çağla Şıkel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile dünyaevine girmişti. Bu mutlu evliliklerinden iki oğlu olan çift, 2015 yılında ise yollarını ayırmıştı. Ünlü çiftin ilk göz ağrısı Kuzey, bugün mezun oldu. Çift, mezuniyet töreninde bir araya geldi.

"KELİMELERE SIĞDIRAMAYACAĞIM BİR DUYGU"

Şıkel, o anları 4.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından "Tarifsiz duygular şelale... Şükürler olsun" notuyla paylaşırken; Altuğ da "Çok özel, kelimelere sığdıramayacağım bir duygu. Maşallah sana oğlum, yolun açık olsun" mesajıyla yayınladı.

İkilinin gönderileri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.