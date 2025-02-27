Çağla Şıkel yeni aşkını anlattı: Kalbim çarpıyor

'BİRBİRİMİZİ TANIMA DÖNEMİNDEYİZ'

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde... Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz" dedi.