Çağla Şıkel'den Bali pozları

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Ünlü model Çağla Şıkel, yurt içerisinde ailecek yaptığı tatilden sonra şimdi Bali'de keyif yapıyor. Sevilen isim, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.
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Bali'ye gider gitmez sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Şıkel, eliyle maymun beslediği bir video yayınladı.
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'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla paylaşım yapan Şıkel'e, 43 binden fazla beğeni ve 'Ben korkardım girmesin kimse böyle', 'Hayat sana güzel', 'Ay bu ne nasıl korkmadın?' gibi yorumlar geldi.
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Şıkel Bali'de buzlu suya da girdi. "En sevdiğimmm... Bali’de 3 derece keyfi. İlk deneyimde foşur diye kendini bırakabilen tek kişi" notuyla buzlu suya girdiği anları paylaşan Çağla Şıkel sosyal medyada gündem oldu.