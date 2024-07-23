Çağla Şıkel'den Bali pozları

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Bali'ye gitti. Ünlü isim Bali'den pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu ve yüzlerce yorum geldi.

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Çağla Şıkel'den Bali pozları - Resim : 1

Ünlü model Çağla Şıkel, yurt içerisinde ailecek yaptığı tatilden sonra şimdi Bali'de keyif yapıyor. Sevilen isim, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. 

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Çağla Şıkel'den Bali pozları - Resim : 2

Bali'ye gider gitmez sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Şıkel, eliyle maymun beslediği bir video yayınladı. 

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Çağla Şıkel'den Bali pozları - Resim : 3

'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla paylaşım yapan Şıkel'e, 43 binden fazla beğeni ve 'Ben korkardım girmesin kimse böyle', 'Hayat sana güzel', 'Ay bu ne nasıl korkmadın?' gibi yorumlar geldi.

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Çağla Şıkel'den Bali pozları - Resim : 4

Şıkel Bali'de buzlu suya da girdi. "En sevdiğimmm... Bali’de 3 derece keyfi. İlk deneyimde foşur diye kendini bırakabilen tek kişi" notuyla buzlu suya girdiği anları paylaşan Çağla Şıkel sosyal medyada gündem oldu.