Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafı sonrası akşam yemeğini paylaştı. Şıkel paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini şaşırttı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.

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Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - Resim : 2

Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yaptı.

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Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - Resim : 3

Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı tabağını görenler gözlerine inanamamıştı. 5  hap ve kuruyemilten oluşan kahvaltı tabağı şaşkınlık yaratmıştı.

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Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - Resim : 4

Kahvaltı paylaşımıyla uzun süredgündem olan sunucu, bu kez de akşam yemeğini paylaştı.