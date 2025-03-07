Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafı sonrası akşam yemeğini paylaştı. Şıkel paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini şaşırttı.
1 / 5
Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.
2 / 5
Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yaptı.
3 / 5
Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı tabağını görenler gözlerine inanamamıştı. 5 hap ve kuruyemilten oluşan kahvaltı tabağı şaşkınlık yaratmıştı.
4 / 5
Kahvaltı paylaşımıyla uzun süredgündem olan sunucu, bu kez de akşam yemeğini paylaştı.