Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı
Son zamanlarda spora ağırlık veren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile birlikte ringe çıkarak güreşti.
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Son olarak 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ancak bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, spora ayırdığı vakti artırmaya başladı.
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Oğluyla yakından ilgilenen ve sosyal medya hesabında sık sık paylaşan ünlü oyuncu, Kurt Efe ile spora gitti.
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Son olarak spor yaptığı anları yayınlayan ünlü oyuncu, o sırada minik oğlu Kurt Efe'nin bisiklet sürdüğü görüntülere de yer verdi.
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Spor sonrası oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.