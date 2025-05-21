Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı

Son zamanlarda spora ağırlık veren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile birlikte ringe çıkarak güreşti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı - Resim : 1

Son olarak 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ancak bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, spora ayırdığı vakti artırmaya başladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı - Resim : 2

Oğluyla yakından ilgilenen ve sosyal medya hesabında sık sık paylaşan ünlü oyuncu, Kurt Efe ile spora gitti.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı - Resim : 3

Son olarak spor yaptığı anları yayınlayan ünlü oyuncu, o sırada minik oğlu Kurt Efe'nin bisiklet sürdüğü görüntülere de yer verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu ile ringe çıktı! İşte Kurt Efe ile güreş anı - Resim : 4

Spor sonrası oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.