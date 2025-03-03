Çağla Şıkel'in oğlu Uzay 13 yaşına girdi! "O gülüşünü hiç kaybetme oğlum.."
Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Uzay, 13 yaşına girdi. Oğlunun çocukluk yıllarına ait duygusal kareler paylaşan Çağla Şıkel, yazdıklarıyla da takipçilerini hem duygulandırdı.
2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çiftin küçük oğlu Uzay, 13 yaşına bastı.
46 yaşındaki ünlü sunucu sosyal medya hesabında Uzay'ın çocukluk fotoğraflarını paylaşarak
"Önce SEN sonra SEN... O gülüşünü hiç kaybetme oğlum... Seni son nefesime kadar aklının alamayacağı kadar çok seveceğim... Bu dünyaya neşe mutluluk getirenim… İyi ki doğdun oğlum, iyi ki senin annen oldum." notunu düştü.
Doğum günü partisinden eğlenceli anlar paylaşan Çağla Şıkel'in oğlunun pastasıyla verdiği pozda ise pastanın suşi şeklinde olması dikkat çekti.
Çocukları için sık sık bir araya gelen çiftten Çağla Şıkel, daha önce verdiği bir röportajda eski eşi Emre Altuğ için, "Çocuklarımın babasından nefret ederek ayrılmadım. Hayatımıza arkadaş olarak, iyi anne-baba olarak devam ediyoruz" demişti.