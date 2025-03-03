Çağla Şıkel'in oğlu Uzay 13 yaşına girdi! "O gülüşünü hiç kaybetme oğlum.."

46 yaşındaki ünlü sunucu sosyal medya hesabında Uzay'ın çocukluk fotoğraflarını paylaşarak

"Önce SEN sonra SEN... O gülüşünü hiç kaybetme oğlum... Seni son nefesime kadar aklının alamayacağı kadar çok seveceğim... Bu dünyaya neşe mutluluk getirenim… İyi ki doğdun oğlum, iyi ki senin annen oldum." notunu düştü.