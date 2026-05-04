Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Ünlü oyunuc Cameron Diaz, rock yıldızı eşiyle üçüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

"DÜNYAYA HOŞ GELDİN OĞLUM"

53 yaşındaki Diaz'ın eşi Benji Madden, haberi sosyal medyadan paylaştı. 47 yaşındaki Madden, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" mesajını yazdı.

Ünlü isim yeni doğan bebeğin fotoğrafını paylaşmak yerine, "Yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi, denizci" anlamına gelen Nautas ismine gönderme yapan bir gemi resmi yayınladı.

Diaz, eşinin paylaşımına bir dizi yıldız ve kalp emojisiyle yanıt verdi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI DA TAŞIYICI ANNEDEN

2015'te evlenen Diaz ve Madden çiftinin, taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık 2019'da dünyaya gelen Raddix adında bir kızları ve Mart 2024'te doğan Cardinal adında bir oğulları var. Çiftin üçüncü çocuğunun da taşıyıcı anneden dünyaya geldiği düşünülüyor.