Cem Yılmaz: Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen 'Fas prensi' benzerliği tartışmalarına kendine has üslubuyla son noktayı koydu. Takipçilerinin paylaştığı fotoğraflar üzerine sessizliğini bozan Yılmaz, bu benzerliği esprili bir açıklamayla değerlendirerek hayranlarını yine güldürmeyi başardı...
1926 yılında Paris'te çekilen görüntülerde bulunduğu iddia edilen Fas Sultanı Moulay Youssef'in, Cem Yılmaz’a olan benzerliğinin dikkat çekildiği video sosyal medyada yayıldı.
Viral olan görüntü sonrası, videodaki kişinin Moulay Youssef olmadığı ve Cezayir'in etkili siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ileri sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin yapay zekâ ile yapıldığını da iddia etti.
"TÖREN İÇİN 2 SAATLİĞİNE ORADAYDIM"
Çok konuşulan görüntüler sonrasında Cem Yılmaz, yaptığı esprili paylaşımda, "Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor" ifadelerini kullandı.