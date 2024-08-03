Can Aslantuğ'dan 27 yıl sonra biten evlilik için açıklama
Ünlü oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini ani bir kararla bitirmişti. Aylar sonra çiftin oğulları Can Aslantuğ biten evlilik hakkında açıklamalarda bulundu.
1 / 4
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, Nişantaşı'nda bir AVM çıkışı görüntülendi.
2 / 4
Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyon işi değil. İçime sinen bir şey. Ama tam belli değil. Projeler gelince annem ve babamdan fikir alıyorum" dedi.
3 / 4
'BİRBİRLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORLAR'
Anne-babasının 27 yıllık evliliğini bitirmesine Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin gününde sonunda mutlu olması. İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertler ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi.
4 / 4
DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Piyano dövmesiyle dikkat çeken oyuncu, "Uzun süre piyano çaldığım için arkadaşım yaptı" diye konuştu.