Can Aslantuğ'dan 27 yıl sonra biten evlilik için açıklama

'BİRBİRLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORLAR'

Anne-babasının 27 yıllık evliliğini bitirmesine Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin gününde sonunda mutlu olması. İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertler ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi.