Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinin oğlu Roman 2 yaşına girdi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Ünlü çift 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuşmuştu. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift, bugün oğulları ile yeni bir paylaşım yaptı. Can Bonomo, oğlu Roman'ın doğumgününü yaptığı paylaşımla kutladı.

"Seni çok seviyorum"

Can Bonomo oğlu Roman'ın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Bonomo paylaşımının altına, "Canım oğlum benim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Can Bonomo (@canbonomo)'in paylaştığı bir gönderi

"Oğlum tıpkı bana benziyor"

Zaman zaman oğluyla kamera karşısına geçen Bonomo, baba olduktan sonraki duygularını anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi."