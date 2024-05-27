Can Bonomo'dan oğlu Roman'ı eleştirenlere yanıt: Düzeltmeye gerek duymuyorum
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, arabada çektiği bir videoda oğlunun kendisine "Can" diye seslenmesi üzerine tepki çekmişti. Bonomo'dan yanıt gecikmedi.
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2018'de oyuncu Öykü Karayel ile nikâh masasına oturan şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni dönüşü arabanın içinden bir video yayınlamıştı.
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Videoda, Can Bonomo bir şeyler anlatırken Roman'ın 'baba' yerine Can diye seslendiği görülmüştü. Bu da eleştirilere neden olmuştu.
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Can Bonomo kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi:
'DÜZELTMEYE GEREK DUYMUYORUM'
Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum.
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'YAŞINA GÖRE OLDUKÇA SAYGILI'
''Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi.''