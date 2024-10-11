Can Bonomo'nun ablası intihara kalkıştı! Bonomo'dan açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Can Bonomo'dan ablasının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, 8 Ekim'de saat 23.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkışmıştı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alınmıştı.
Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
'ERKEN MÜDAHALE SAYESİNDE DURUMU STABİL'
Ünlü şarkıcı, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.