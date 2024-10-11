Can Bonomo'nun ablası intihara kalkıştı! Bonomo'dan açıklama geldi

'ERKEN MÜDAHALE SAYESİNDE DURUMU STABİL'

Ünlü şarkıcı, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.