Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı
İtalya'ya yerleşip oyunculuk kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman, yeni dizisi El Turco'nun tanıtımı için Brezilya'da Rio de Janeiro kentine gitti.
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Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve son olarak El Turco gibi dizilerde rol alan Can Yaman, uzun zamandır İtalya'da yaşıyor.
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Ünlü oyuncu başrolünde oynadığı, merakla beklenen “El Turco” dizisinin tanıtım çalışmaları kapsamında farklı ülkeleri dolaşmaya devam ediyor.
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Can Yaman son olarak Brezilya’ya gitti. Rio de Janeiro Havaalanı’nda kalabalık bir hayran ordusunun karşıladığı Can Yaman, helikopterle şehir turuna çıktı.
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Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabında İngilizce “Yukarıdan bakınca Rio bambaşka bir şey. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel” notuyla yayınladı.