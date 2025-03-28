Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı

İtalya'ya yerleşip oyunculuk kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman, yeni dizisi El Turco'nun tanıtımı için Brezilya'da Rio de Janeiro kentine gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı - Resim : 1

Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve son olarak El Turco gibi dizilerde rol alan Can Yaman, uzun zamandır İtalya'da yaşıyor.

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Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı - Resim : 2

Ünlü oyuncu başrolünde oynadığı, merakla beklenen “El Turco” dizisinin tanıtım çalışmaları kapsamında farklı ülkeleri dolaşmaya devam ediyor.

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Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı - Resim : 3

Can Yaman son olarak Brezilya’ya gitti. Rio de Janeiro Havaalanı’nda kalabalık bir hayran ordusunun karşıladığı Can Yaman, helikopterle şehir turuna çıktı. 

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Can Yaman helikopterle Rio turu yaptı - Resim : 4

Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabında İngilizce “Yukarıdan bakınca Rio bambaşka bir şey. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel” notuyla yayınladı.