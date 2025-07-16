Can Yaman ve DJ Sara Bluma'dan tekne pozları
Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin romantik kareleri, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu.
Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile ilk kez görüntülenmişti.
"İSTANBUL EN İYİSİ"
Sevgilisiyle birlikte bir paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, İstanbul’a geldiğini duyurmuştu. Yaman, paylaşımına “İstanbul en iyisi” notunu düşmüştü.
AŞK KARELERİ
Yaman, son olarak sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik pozları sevenlerinin beğenisine sundu. İkilinin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni yağdı.