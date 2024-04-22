Can Yaman'dan takipçisine: Benim gibi aktörler düşük maaşlı diziler yapmaz

'BENİM GİBİ AKTÖRLER DÜŞÜK MAAŞLI DİZİLER YAPMAZ'

Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.