Can Yaman'dan takipçisine: Benim gibi aktörler düşük maaşlı diziler yapmaz

1 / 4
İnadına Aşk, Dolunay, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol aldıktan sonra İtalya'ya yerleşen ve kariyerine orada devam eden Can Yaman'ı, sık sık Türkiye'deki muhabirlerle tartışırken görüyorduk. Ancak Yaman bu kez sosyal medyada takipçisine verdiği yanıtla çok konuşulacağa benziyor.
2 / 4
Ünlü oyuncuya bir takipçisi “Yeni dizinle meşhur olursan, seni ‘Yıldızlarla Dans’a çağırırlar” diye yazdı.
3 / 4
'BENİM GİBİ AKTÖRLER DÜŞÜK MAAŞLI DİZİLER YAPMAZ'
Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.
4 / 4
İşte Can Yaman'ın o tweeti...