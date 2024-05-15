Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi.

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Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi - Resim : 1

Bu yıl 77’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali dün başladı. Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış töreni yıldızlar geçidine sahne oldu.

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Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi - Resim : 2

Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı.

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Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi - Resim : 3

Uzerli'nin vücudunu saran sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı.

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Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi - Resim : 4

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteri ile şöhrete kavuşan Wilma Elles de Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. 