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Cannes Film Festivali başladı! Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Wilma Elles de kırmızı halıda boy gösterdi.
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Bu yıl 77’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali dün başladı. Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış töreni yıldızlar geçidine sahne oldu.
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Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı.
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Uzerli'nin vücudunu saran sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı.
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‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteri ile şöhrete kavuşan Wilma Elles de Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi.