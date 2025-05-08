Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm

Kısa bir süre önce baba olan oyuncu Cansel Elçin, babalık sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm - Resim : 1

2020 yılında Zeynep Tuğçe Bayat ile dünya evine giren Cansel Elçin, 31 Ocak 2025'te oğlu Atlas'ı kucağına alarak ilk kez baba olma sevinci yaşamıştı.

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Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm - Resim : 2

Sosyal medya hesabından sık sık oğlunu paylaşan Elçin, önceki gün muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm - Resim : 3

Ünlü oyuncu muhabirlerin "Nasıl bir babasınız?" sorusuna yanıt verdi.

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Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm - Resim : 4

'MEMEM OLSA SÜT VERECEĞİM'

"Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim. Bence anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum."