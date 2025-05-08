Cansel Elçin babalığını anlattı: Memem olsa süt veririm
Kısa bir süre önce baba olan oyuncu Cansel Elçin, babalık sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
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2020 yılında Zeynep Tuğçe Bayat ile dünya evine giren Cansel Elçin, 31 Ocak 2025'te oğlu Atlas'ı kucağına alarak ilk kez baba olma sevinci yaşamıştı.
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Sosyal medya hesabından sık sık oğlunu paylaşan Elçin, önceki gün muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
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Ünlü oyuncu muhabirlerin "Nasıl bir babasınız?" sorusuna yanıt verdi.
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'MEMEM OLSA SÜT VERECEĞİM'
"Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim. Bence anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum."