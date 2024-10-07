Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi

'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile dünyaevine girdi.

Elele Online

Elele Online
1 / 7
Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi - Resim : 1

Mine Çağlar Kondu, 1998 - 1999 yıllarında ekrana getirilen Çarli dizisinde hayat verdiği "Cilvenaz" karakteri ile hafızalarda yer edinmişti. 

2 / 7
Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi - Resim : 2

Bir döneme damgasını vuran 'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi. 

3 / 7
Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi - Resim : 3

Dizide 'Cilvenaz' karakterini canlandıran oyuncu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi. 

4 / 7
Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi - Resim : 4

Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.