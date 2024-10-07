Çarli'nin 'Cilvenaz'ıydı... Mine Çağlar Kondu evlendi
'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile dünyaevine girdi.
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Mine Çağlar Kondu, 1998 - 1999 yıllarında ekrana getirilen Çarli dizisinde hayat verdiği "Cilvenaz" karakteri ile hafızalarda yer edinmişti.
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Bir döneme damgasını vuran 'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi.
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Dizide 'Cilvenaz' karakterini canlandıran oyuncu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi.
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Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.