1990’lı yılların popüler isimlerinden Çelik, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanınmıştı. Hercai, Dilberim, Ateşteyim, Nazına Ölüyorum şarkıları ile 90'lara damga vuran Çelik, yıllar önceki halini paylaştı.

"Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?"

Gençlik fotoğrafını Instagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaşan Çelik'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Çelik yaptığı paylaşıma "Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?" notunu ekledi.

"İddialı şarkılar, iyi müzikler var"

Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan albümü hakkında da konuşan Çelik, 'İz düşümü bir albüm. Çıkalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. İçeriği, bildiğimiz çelik şarkıları. 1990’ların ruhunu taşıyan kendine özgü tutumu olan iddialı şarkılar, iyi müzikler var.' demişti.