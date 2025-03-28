Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyona girdiğini duyurdu.
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'Sıla', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel', 'Kırmızı Oda' gibi birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.
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Ünlü isim, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
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Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıkladı.