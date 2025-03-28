Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyona girdiğini duyurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü - Resim : 1

'Sıla', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel', 'Kırmızı Oda' gibi birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

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Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü - Resim : 2

Ünlü isim, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu. 

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Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü - Resim : 3

Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Celil Nalçakan sevenlerini korkuttu! Ameliyatı 6 saat sürdü - Resim : 4

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıkladı.