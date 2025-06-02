'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem ile hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girdi. Özkaya, düğün töreninden kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi - Resim : 1

'Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

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'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi - Resim : 2

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere adalara giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce çok şaşırmıştı. 

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'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi - Resim : 3

Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can, nikah masasına oturdu.
Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, tören çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.

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'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi - Resim : 4

Sade bir gelinlik tercih eden Zeynep Özkaya güzelliği ile göz kamaştırdı. 