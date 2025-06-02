'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi
Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem ile hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girdi. Özkaya, düğün töreninden kareleri sosyal medyadan paylaştı.
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'Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.
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Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere adalara giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce çok şaşırmıştı.
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Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can, nikah masasına oturdu.
Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, tören çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.
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Sade bir gelinlik tercih eden Zeynep Özkaya güzelliği ile göz kamaştırdı.