Mehmet Ali Erbil'den nostalji: 43 yıl önceki askerlik pozunu paylaştı

Mehmet Ali Erbil, bir süredir Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyordu. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, 7 ay önce Erbil'in evinde düzenlenen nikah töreninde evlendi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Evlendikten sonra da boşanmanın eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, çarşamba günü tek celsede boşandı.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Bir süre önce kalça kemiğini kırarak sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken ise 91 yaşında yaşamını yitirmişti. Mehmet Ali Erbil, "Canım annemizi 91 yaşında kaybettik, Başımız sağ olsun" ifadeleriyle acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil'den son olarak yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şovmenin, yeni paylaşımı hayranlarının da beğenisini topladı.

Erbil, 1983 yılında Burdur'da vatani görevini yaparken asker arkadaşlarıyla çekilen bir karesini kendi kişisel hesabından paylaştı. Erbil'in askerlik fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.