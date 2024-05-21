Cem Yılmaz müjdeyi verdi: "GORA 4 GORA" filmi geliyor

GORA FİLMİNİ KONUSU NE?

20 yıl önce yayımlanan G.O.R.A filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karkter uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. İlerleyen zamanlarda çıkan filmlerle de bu bir seriye dönmüştü. 2008 yılında A.R.O.G yayımlanarak bu sefer de Arif Yontma Taş Devri'ne gider. Cem Yılmaz en son Arif V 216 filminde Arif karakterini canlandırmıştı.