Cem Yılmaz müjdeyi verdi: "GORA 4 GORA" filmi geliyor

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G.O.R.A filminin izleyicisi ile buluşmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. Komedyen Cem Yılmaz, GORA filmini 20 yıl sonra hayata geri döndüreceğini açıkladı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye
20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerini kullanan Yılmaz'ın yayınladığı afişte ise "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.
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GORA FİLMİNİ KONUSU NE?
20 yıl önce yayımlanan G.O.R.A filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karkter uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. İlerleyen zamanlarda çıkan filmlerle de bu bir seriye dönmüştü. 2008 yılında A.R.O.G yayımlanarak bu sefer de Arif Yontma Taş Devri'ne gider. Cem Yılmaz en son Arif V 216 filminde Arif karakterini canlandırmıştı.