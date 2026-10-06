Cem Yılmaz'dan aile tablosu: Üç kuşak bir arada

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

Yaşadığı zor günlerin ardından sağlık sorunlarını geride bırakan ünlü komedyen ailesiyle vakit geçiriyor.

Cem Yılmaz; babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz ile aynı karede yer aldığı üç kuşaklık aile portresini sosyal medya hesabından yayımladı.

AİLE FOTOĞRAFINI YAYINLANDI

53 yaşındaki komedyen, aile fotoğrafına "Allah saklasın" notunu düştü.

Cem Yılmaz, hastaneden taburcu olduktan sonra da ailesiyle bir araya gelmişti. Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile buluşan ünlü komedyen, fotoğrafını 'kalp' emojisiyle paylaşmıştı.