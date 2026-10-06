Seray Kaya ve Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi'den aşk pozu

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' karakterini canlandıran Seray Kaya, İdris Aybirdi ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz ay iş insanı İdris Aybirdi ile ayna karşısında çekildiği fotoğrafı 'mavi kalp' emojisiyle paylaşan Kaya, aşkını ilk kez duyurmuştu.

Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Aybirdi de aşkını ilan etti.

"SEN ÇOK AŞKSIN"

Sevgilisini öpücüklere boğduğu anları Instagram'dan paylaşan İdris Aybirdi, paylaşıma "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" şeklinde romantik bir not düştü.

SAHRA IŞIK'IN ESKİ EŞİ İDRİS AYBİRDİ KİMDİR?

İdris Aybirdi, iş dünyasında girişimci kimliğiyle tanınan bir iş insanıdır. Özellikle ev yaşam ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Perotti markasının kurucuları arasında yer almasıyla biliniyor. Ticaret hayatına aile şirketinde başlayan Aybirdi, uzun yıllardır farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimcilik çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ İLİŞKİSİ

Bir dönem evli olan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında gösteriliyordu. Çift daha sonra yollarını ayırırken, ayrılık süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.