Orkun Işıtmak baba oluyor

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Sosyal medya hesaplarından evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan Işıtmak ve Yorgancılar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

ORKUN IŞITMAK BABA OLUYOR

New York gezileri sırasında birlikte geçirdikleri anları sık sık takipçileriyle paylaşan çiftten Orkun Işıtmak, baba olacağını duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Orkun Işıtmak (@orkunisitmak)'in paylaştığı bir gönderi

"MERVE'NİN SİZE DUYURUSU VAR"

Işıtmak, "Merve'nin size bir duyurusu var" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, eşi Merve Yorgancılar'ın karnını gösterdiği anlara yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Orkun Işıtmak (@orkunisitmak)'in paylaştığı bir gönderi

İkili, bebek müjdesini "Macera dolu Amerika" notuyla paylaşırken, haberi alan sevenleri ve takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifti kutladı.