Orkun Işıtmak baba oluyor
Fenomen Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, anne-baba olacaklarını duyurdu. 2021 yılında evlenen çift, bebek haberini New York gezileri sırasında paylaştı...
Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Sosyal medya hesaplarından evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan Işıtmak ve Yorgancılar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
ORKUN IŞITMAK BABA OLUYOR
New York gezileri sırasında birlikte geçirdikleri anları sık sık takipçileriyle paylaşan çiftten Orkun Işıtmak, baba olacağını duyurdu.
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"MERVE'NİN SİZE DUYURUSU VAR"
Işıtmak, "Merve'nin size bir duyurusu var" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, eşi Merve Yorgancılar'ın karnını gösterdiği anlara yer verdi.
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İkili, bebek müjdesini "Macera dolu Amerika" notuyla paylaşırken, haberi alan sevenleri ve takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifti kutladı.