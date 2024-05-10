Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi

Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında "taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddialarına yanıt verdi.

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Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi - Resim : 1

Çıkan haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamada konu ile ilgili açıklamada bulundu.

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Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi - Resim : 2

Ünlü stand-up yıldızı, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.

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Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi - Resim : 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

'ÇOCUK GİBİ HABERLER YAPMIŞSINIZ'

"Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bi hadise haber yapılmış.Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız...

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Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi - Resim : 4

'DÜN MÜ BAŞLADIK BU İŞE?'

''Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor, ikrah geldi! Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."