Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi

Çıkan haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamada konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Ünlü stand-up yıldızı, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:
'ÇOCUK GİBİ HABERLER YAPMIŞSINIZ'
"Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bi hadise haber yapılmış.Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız...
'DÜN MÜ BAŞLADIK BU İŞE?'
''Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor, ikrah geldi! Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."