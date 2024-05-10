Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddialarına açıklama geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

'ÇOCUK GİBİ HABERLER YAPMIŞSINIZ'

"Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bi hadise haber yapılmış.Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız...