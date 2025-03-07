Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı
Şimdilerde 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel, Fransa'da çekildiği karelerle sosyal medyada gündem oldu.
1 / 10
NOW ekranlarında yayınlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan Cemre Baysel, kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.
2 / 10
Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, Paris'e gitti.
3 / 10
Şeffaf siyah bluzunu kabarık eteği ile kombilenleyen Cemre Baysel, büyük beğeni topladı.
4 / 10
Ünlü oyuncunun pozlarına "Çok güzelsin", "Paris'te bir Türk Prensesi", "Muhteşem görünüyorsun" yorumları geldi.