Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı

Şimdilerde 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel, Fransa'da çekildiği karelerle sosyal medyada gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 1

NOW ekranlarında yayınlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan Cemre Baysel, kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. 

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Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 2

Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, Paris'e gitti. 

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Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 3

Şeffaf siyah bluzunu kabarık eteği ile kombilenleyen Cemre Baysel, büyük beğeni topladı.

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Cemre Baysel, Paris pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun pozlarına "Çok güzelsin", "Paris'te bir Türk Prensesi", "Muhteşem görünüyorsun" yorumları geldi.